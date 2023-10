La consigliera Enrica di Ielsi: "Eccidio di Boves, le parole di Calamandrei il fil rouge delle celebrazioni"

"E' stato l'ultimo 19 settembre del mio mandato. Anche per questo per me è stata un'emozione fortissima. Ho avuto la fortuna di sentire le testimonianze di chi ha vissuto la lotta partigiana e la Resistenza e mi sono impegnata a trasmettere questi valori soprattutto ai giovani e giovanissimi, perché non si perda la memoria e ci si impegni a costruire la pace. In Europa c'è un conflitto che sembra lontano, ma non è così. Non bisogna mai sottovalutare il pericolo che la guerra possa tornare".

Sono le parole di Enrica Di Ielsi, consigliera comunale con delega alle Manifestazioni istituzionali, che nella settimana dal 17 al 24 settembre ha organizzato numerose iniziative per celebrare l'80° anniversario dell'Eccidio di Boves, il cui fil rouge sono state le parole di Piero Calamandrei: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati” .

Gli appuntamenti hanno preso il via domenica 17 settembre con la passeggiata partigiana da Castellar a San Giacomo, con le soste nei luoghi della lotta di liberazione, a partire dal "ponte del Sergent", dove è stato sparato il primo colpo della guerra. La passeggiata è stata animata da Elisa Dani, che ha coinvolto i bambini facendoli giocare con i giochi di una volta, abbigliati con la moda degli anni Quaranta. "Siamo arrivati alla scuola di Adriana Filippi e lì degli altri bambini, quelli di oggi, hanno spalancato le finestre e accolto quelli di un tempo, in una sorta di continuità e passaggio di testimone", ha spiegato la Di Ielsi.

Martedì 19 settembre le celebrazioni sono entrate nel vivo, nell’accogliente piazza Italia, con l’evento “Ricordi di quel 19 settembre 1943”. "Abbiamo accolto i bambini di quinta elementare e terza media, a cui ho letto le parole di Calamandrei. Proprio nella piazza dove si è consumato l'eccidio, per far vivere a quei ragazzini i luoghi della storia".

Mercoledì 20 settembre alle ore 11 a Torino, in Corso Vinzaglio angolo via Cernaia, è stato scoperto un cippo a ricordo del partigiano Ignazio Vian, proprio dove venne impiccato. In serata è stata inaugurata la mostra "Segni di memoria" dedicata ad Aldo Benevelli a 100 anni dalla sua nascita. "E' stato molto bello, come se don Aldo fosse con noi. A Torino abbiamo inaugurato lo stesso mosaico dedicato a Vian che abbiamo inaugurato a Boves nel 2016. C'era anche don Aldo, mi ricordo che accarezzò quel mosaico", racconta ancora la consigliera bovesana.

Giovedì 21 settembre c'è stata la serata per i 40 anni della Scuola di Pace, di cui la stessa Di Ielsi è presidente. "Erano presenti tutti i coordinatori di questi 40 anni, il fondatore, chi ha sempre collaborato con questa istituzione. E abbiamo ricordato chi non c'è più. La coordinatrice ha regalato ai bambini delle matite con dei semini al fondo, perché siano seminatori di pace. Agli adulti, invece, una pianta, perché la pace va coltivata e curata", ha spiegato ancora.

Sabato 23 settembre, presso l’Ex Filanda Favole, è stato inaugurato il Museo Racconti di Resistenza - Adriana Filippi, maestra e pittrice fra i partigiani”.

Nel pomeriggio l'atteso momento dell'arrivo delle delegazioni dei comuni gemellati.

Infine il grande evento di domenica, la Carovana della Pace, tornata dopo tre anni di stop. Nella mattinata un intenso incontro con Karina Bikbulatova, fotografa professionista e artista visuale russa. "E' stato molto interessante sentire il punto di vista di una persona che rappresenta chi la guerra l'ha provocata. Ci ha spiegato che non è così, che anche la maggior parte dei russi sta subendola. Il suo messaggio è stato molto forte", ha commentato ancora la consigliera.