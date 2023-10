“Landandè Insieme". Grande partecipazione alla passeggiata per famiglie. Tema di quest’anno: 'i nostri amici animali'

Una bella giornata di sole d’autunno ha accompagnato la seconda edizione della passeggiata di “LANDANDE’ INSIEME. Alla scoperta del Sentiero Landandé tra prodotti tipici, natura, divertimento in compagnia dei nostri amici animali”, ma soprattutto una partecipazione overbooking che ha visto oltre 200 persone, tra cui una settantina di bambini, addentrarsi nei boschi e percorrere il circuito che da San Grato di Vicoforte passa per San Michele Mondovì (Bicocca) ed arriva a San Teobaldo di Niella Tanaro.

"Siamo molto contenti, anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un bel successo sotto tanti punti di vista" commenta Barbara Nano, coordinatrice del Gruppo Monregalese dell’Associazione Insieme "Primo fra tutti, l’incontro di tante famiglie con bambini, che hanno avuto modo di passare una giornata all’aria aperta, in movimento, immersi nella bellezza del nostro territorio. Inoltre grandi e piccoli hanno avuto modo di condividere l’intero percorso con i cani di A.S.S.E.A. “pet therapy” ed apprezzare prodotti genuini a Km0, con il “sacco pranzo” preparato dalle aziende agricole locali, intrattenuti dai rapaci di Maikol Bertolino".

"Questa iniziativa fa parte di quelle un po’ più “innovative” che l’Associazione Insieme è solita organizzare" spiega il Presidente Marcello Cavallo "Il gruppo della zona del Monregalese ancora una volta si confronta e cerca di capire le necessità ed i bisogni di una comunità non attraverso un tradizionale convegno, ma con un’attività di movimento e convivialità a stretto contatto con il territorio naturalistico. Grazie anche alla stretta collaborazione e disponibilità del Comitato del Sentiero Landandé".

Continua Barbara Nano: "Brevemente, ci sono alcuni ringraziamenti che teniamo a fare, partendo dagli enti: Banca Alpi Marittime per il contributo economico, ATL Cuneo per l’omaggio delle borse per il pranzo, Confartigianato Cuneo per i biscotti. Grazie all’Associazione A.S.S.E.A. di “pet therapy” di Carrù, a Maikol Bertolino di Villanova Mondovì, all’Associazione Contadini Monregalesi per il pranzo (Agriforno Rosso Gentile, Cascina Biasin, Agritomeria Sanbiagese, Azienda Agricola Terre Rosse, Società Agricola San Biagio), all’Acqua San Bernardo, alla Proloco di San Michele Mondovì per le bevande distribuite alla sosta alla Bicocca, alla Pro Vicoforte per il buono omaggio delle castagne ed a Giovanni Badino per la disponibilità dei parcheggi. Un grande grazie anche al Comitato del Sentiero Landandè con il quale è stato un piacere collaborare e l’augurio è di rinnovare l’appuntamento per rivederci il prossimo anno".