Per la 34ª edizione della Sagra d'autunno di Piasco, cinque giorni di festa e tradizione

Da venerdì 6 a martedì 10 ottobre a Piasco torna la Sagra d’autunno giunta quest’anno alla sua 34esima edizione.

L’inaugurazione ufficiale della XXXIV Sagra d’Autunno è prevista domenica 8 ottobre alle 11,30 con il saluto delle autorità, in piazza Biandrate

Organizzata dal gruppo di volontari della Pro Loco, presieduta da Michele Brugiafreddo, in collaborazione con il Comune e la associazioni locali tra cui il locale Gruppo alpini, la protezione civile e Terres Monviso.

Cinque giorni ricchi di appuntamenti in grado di soddisfare tutte le età, dedicati alla festa considerata dai piaschesi la più importante del paese a partire dalle sue tradizioni.

“Vi aspettiamo a Piasco – dice Michele Brugiafreddo assieme ai volontari della Pro Loco - per conoscere e apprezzare i prodotti tipici della nostra Sagra, di ottima qualità, assieme alle molteplici attività locali, economiche e imprenditoriali del nostro territorio.

Il tutto ‘condito’ dall’aspetto della manifestazione legato al divertimento la quale ha nello spettacolo e nell'intrattenimento musicale, che tornano ogni anno, un autentico fiore all'occhiello molto apprezzato dal pubblico”.

In occasione della festa anche piazza Biandrata che da qualche mese è oggetto di lavori che la rimetteranno a nuovo, essendo da sempre il cuore pulsante della kermesse piaschese, in questi giorni di festa vedrà sospesi i lavori per poter così ospitare la tensostruttura del padiglione delle feste e le bancarelle con i prodotti tipici autunnali del territorio, ma anche gastronomici assieme a gran parte delle attrazioni previste all'interno della manifestazione.

Durante la Sagra d’Autunno ci saranno spettacoli teatrali, di cabaret e di intrattenimento musicale con dj set, ma momenti enogastronomici con le cene organizzate dalla Pro Loco.

L'evento prenderà il via venerdì 6 e sabato 7 ottobre con due cene conviviali seguite da serate di musica dal vivo e Dj set. Venerdì, alle 20, si terrà una cena a base di maialino allo spiedo, seguita dalla musica live con i "Divina" e il DJ set con Don Paolo. Sabato, alle 19, si riproporrà il "Giro Pizza" (per entrambe le cene è fondamentale prenotare chiamando Stefano al numero 347-2321669 o Marco al numero 346-7416574). Seguirà "La Vita a 30 anni," che offrirà la migliore musica dagli anni '90 a oggi con l'animazione del simpatico gruppo degli "Ospizio crew".

Domenica, 8 ottobre, come da tradizione, rappresenta il momento centrale della Sagra con mostre, bancarelle, attrazioni e spettacoli che animeranno le strade e le piazze di Piasco per l'intera giornata. La serata si concluderà danzando sulle note di Maurizio e la band.

La Sagra proseguirà lunedì 9 ottobre, alle 21, al padiglione delle feste in piazza Biandrate, la Compagnia D'la Vila di Verzuolo, presenterà "Tuta cülpa…d’le büsìe," una commedia esilarante e piena di colpi di scena scritta da Christian La Rosa e Carlo Antonio Panero. Ingresso libero.

La Sagra di Piasco si concluderà martedì 10 ottobre alle 21 con l’ultimo spettacolo dei Trelilu dal titolo “Mutandem” che saprà divertire e coinvolgere il pubblico grazie alle battute e alla note del gruppo di musica popolare piemontese più famoso d’Italia. Ingresso 10 euro.

IL PROGRAMMA DELLA 34ª SAGRA D’AUTUNNO DI PIASCO

VENERDÌ 6 OTTOBRE Alle 20: maialino allo spiedo, in collaborazione con la Pro Loco di Pianfei.

Antipasto, maxi porzione di maialino allo spiedo con patatine, dolce (23 euro)

Info e prenotazioni: Stefano 347-2321669 e Marco 346-7416574

Seguirà la musica live con i “Divina” e dj set con “Don Paolo DJ” al padiglione delle feste in piazza Biandrate. Ingresso libero.

SABATO 7 OTTOBRE Giro pizza: con antipasto e 8 tipi di pizza, e dolce (17 euro). Si faranno due turni di servizio: il primo alle 19, il secondo alle 21. Info e prenotazioni: Stefano 347-2321669 e Marco 346-7416574.

A seguire “La Vita a 30 Anni” - la migliore musica dagli anni ‘90 a oggi, con l’animazione o meglio la Rianimazione dell’“Ospizio crew”al padiglione delle feste. Ingresso a pagamento 10 euro con la prima consumazione omaggio

DOMENICA 8 OTTOBRE

Dalle 10 si entra nella giornata clou delle Sagra d’autunno con la mostra mercato dei prodotti ortofrutticoli, in piazza Biandrata.

Mostra di pittura “En Plein Air” dell’artista Mondelli Luca, al primo piano del palazzo comunale.

Espressione hip-hop: street art live e graffiti per le vie del paese.

Mostra d’arte in collaborazione con l’associazione Art en Ciel in palazzo Caroni, via Roma. Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare una visita guidata all’interno della dimora storica. Per info e prenotazioni 338-8878092 oppure 335-5841194

“Animali fantastici e dove trovarli”, mostra di sculture in ferro dell’artista Dario Perotti, al Castello Porporato.

Mostra fotografica a cura dello studio Livio Ruatta, in via Umberto I

Mostra di trattori d’epoca, in piazza della Pace

Swap party: scambio libero di abbigliamento autunno-inverno all’emporio di comunità dell’organizzazione di volontariato “Spazio Vitale”, in piazza Tommaso Rosso

Vendita torte Pro-Asilo, in piazza Martiri della Liberazione

Bancarelle lungo le vie del paese

Negozi in piazza

Alle 11,30: inaugurazione ufficiale della XXXIV Sagra d’Autunno con il saluto delle autorità, in piazza Biandrate

Seguirà alle 12,30 il grande pranzo a base di polenta di "Pignulet”: salsiccia, spezzatino, formaggi, e dolce (12 euro), in piazza Biandrate, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Piasco. Non occorre prenotazione.

Dalle 14,30. canti popolari per le vie del paese e musica dal vivo con i gruppi:

Soul Saudade Trio, a palazzo Caroni; Dodo & Charlie, Acoustic Onion, Burning Duo, La Curva – Roll Street Band, Liscio con l’orchestra Maurizio e la Band,

Mago Pongo, in piazza Martiri della Liberazione

“Polisportiva in Piazza”: minivolley e percorsi multi sportivi a cura dell’Asd Polisportiva Piaschese. Il divertimento è assicurato in piazza Martiri della Liberazione.

Truccabimbi, Face Painting e Palloncini, a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Melle, in piazza Biandrate.

“Andiamo al succo”…Dimostrazione di spremitura di mele per la produzione di succhi, sidro, e aceto di mela. A cura di Frutto Permesso e Bio d’Oc Monviso – Distretto del cibo biologico, presso piazza della Pace

Mostra “I 75 anni della Costituzione: l’oggi e il domani di un popolo”, organizzata dalla Soms insieme all’Azione Cattolica Parrocchiale, nella sede della Società Operaia in Salita Castello, 2.

Distribuzione di frittelle e caldarroste in piazza Biandrate

Macinatura con mulino a pietra del granturco “Pignulet”, in piazza Biandrate

Alle 19: Ën Bocon ëd sin-a ‘n Companìa. Tagliere di formaggi e salumi, pasta e dolce a 10 euro.

Alle 21: serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band, con ballo a palchetto, nel padiglione delle feste in piazza Biandrate

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

Alle 21: spettacolo teatrale “Tuta cülpa…d’le büsìe”, con la Compagnia D'la Vila di Verzuolo, al padiglione delle feste in piazza Biandrate. Ingresso gratuito.

MARTEDÌ 10 OTTOBRE

Alle 21 comicità e musica si fondono nel concerto dei Trelilu al padiglione delle feste in piazza Biandrate – Ingresso a pagamento (10 euro).