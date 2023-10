Sanità, Gribaudo (PD): "Destra vuole Paese senza sanità pubblica"

“Ormai un italiano su tre è costretto a rivolgersi al privato per esami diagnostici, perché per fare una risonanza o una gastroscopia le liste d’attesa sono di almeno un anno. Bisogna subito invertire la rotta e trovare le risorse strutturali per sostenere il Sistema Sanitario Nazionale”: così la Vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo.



“Da parte della destra c’è la volontà precisa di smantellare la sanità pubblica. Lo abbiamo visto in Piemonte, con la Giunta Cirio che in cinque anni ha devastato la rete pubblica, negando di fatto il diritto alle cure, e lo stiamo vedendo sul piano nazionale, con i tagli contenuti nella NADEF che porteranno la spesa per la sanità al 6% del PIL nei prossimi 4 anni. Altri Paesi, come la Francia e la Germania, la stanno alzando al 10%, consapevoli che investire sulla sanità pubblica significa tutelare i cittadini e gli operatori sanitari", aggiunge Gribaudo.



"Saremo sempre all’opposizione di un Governo che immagina un Paese in cui la sanità diventi un lusso”, conclude Gribaudo.