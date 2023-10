Savigliano, i cassonetti per la raccolta indumenti ora sono concentrati all'isola ecologica

I cassonetti per la raccolta indumenti usati da oggi si trovano all'area ecologica

Come annunciato, da alcuni giorni i cassonetti per raccolta degli indumenti sparsi per Savigliano sono stati spostati presso l'isola ecologica.

D'ora in poi, dunque, chi avrà dei vestiti da buttare via dovrà recarsi presso il centro di via Canavere, con i soliti orari d'apertura: dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17; sabato mattina e domenica mattina dalle 9 alle 12.

«I cassonetti – spiegano dal Municipio – sono stati spostati per una questione di decoro, vista la grande quantità di sacchi di indumenti che spesso si trovavano in prossimità dei bidoni».