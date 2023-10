Patente revocata da 4 anni e guida in stato di ebbrezza: fermato a Dronero dalla polizia municipale

Aveva la patente revocata da 4 anni e guidava in stato di ebbrezza. A Dronero, lo scorso giovedì sera, 28 settembre, a seguito di un normale controllo da parte degli agenti della Polizia Locale è stata fermata una persona.



“Il conducente alla guida del veicolo, di origine non italiana, è stato sottoposto ai test alcolemici a cui è risultato positivo - spiega il comandante Oreste Uberto -. Sono state elevate pertanto le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e guida con patente revocata. Il veicolo è risultato, inoltre, essere sprovvisto della prescritta copertura assicurativa, il che ha comportato un’altra pesante sanzione.”



Sul luogo è intervenuto il carro attrezzi. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca e sullo stesso è stato disposto un fermo amministrativo per 90 giorni. Da parte degli agenti della Municipale intervenuti sono stati apposti i sigilli.



Continua l’attività della Polizia Locale dronerese, nell’ambito di controlli programmati al contrasto delle violazioni in materia di circolazione stradale. “È un lavoro molto delicato quello che con i miei agenti ci troviamo a compiere - conclude il comandante Uberto - sempre più spesso coinvolti in interventi complessi.”