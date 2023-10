Eventi aziendali sostenibili: come organizzarli

La crescente consapevolezza ambientale e sociale sta spingendo sempre più aziende e organizzazioni a organizzare eventi sostenibili. La gestione sostenibile degli eventi implica un impegno verso la riduzione dell'impatto ambientale, l'equità sociale e l'efficienza economica. Una delle chiavi per raggiungere questi obiettivi è l'affidamento a fornitori certificati ISO 20121. In questo articolo, realizzato in collaborazione con Digital Sustainability, agenzia di gestione eventi ibridi , esploreremo l'importanza di collaborare con tali fornitori per la realizzazione di eventi sostenibili.

Cos'è la Certificazione ISO 20121?

La norma ISO 20121 è uno standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. È stata sviluppata per aiutare le organizzazioni a pianificare, implementare e migliorare le loro pratiche di gestione degli eventi in modo sostenibile. La certificazione ISO 20121 attesta che un'organizzazione o un fornitore è impegnato a ridurre l'impatto ambientale e sociale dei propri eventi, promuovendo nel contempo la responsabilità economica.

I Vantaggi di Lavorare con un Fornitore Certificato ISO 20121

Riduzione dell'Impronta Ambientale: I fornitori certificati ISO 20121 hanno un impegno dichiarato per la riduzione dell'impatto ambientale degli eventi. Ciò significa che adotteranno pratiche sostenibili, come il riciclaggio, l'uso di materiali eco-compatibili e l'ottimizzazione dei consumi energetici, contribuendo a ridurre l'huella ecologica complessiva dell'evento.

Rispetto delle Normative: L'ISO 20121 incorpora le normative ambientali e sociali pertinenti nei processi di gestione degli eventi. Lavorare con un fornitore certificato ISO 20121 significa che sarai in linea con le leggi e i regolamenti vigenti, riducendo il rischio di violazioni o sanzioni.

Efficienza Economica: La gestione sostenibile degli eventi può anche portare a un maggiore controllo dei costi. Ad esempio, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e la riduzione degli sprechi possono tradursi in risparmi significativi.

Reputazione e Credibilità: Collaborare con fornitori certificati ISO 20121 può migliorare la tua reputazione e credibilità. Dimostra agli stakeholder, inclusi i clienti, i partner e i dipendenti, che sei seriamente impegnato nella sostenibilità e nella responsabilità sociale.

Coinvolgimento degli Stakeholder: La gestione sostenibile degli eventi coinvolge spesso gli stakeholder in modo più significativo. Questo può includere il coinvolgimento attivo dei dipendenti, il supporto della comunità locale e la partecipazione di fornitori sostenibili, creando un ecosistema di collaborazione che favorisce la sostenibilità.

Miglioramento Continuo: I fornitori certificati ISO 20121 sono tenuti a monitorare e valutare costantemente le loro prestazioni in termini di sostenibilità. Ciò significa che lavoreranno costantemente per migliorare le loro pratiche e cercare soluzioni innovative per gli eventi sostenibili.

Come Scegliere un Fornitore Certificato ISO 20121

La scelta di un fornitore certificato ISO 20121 per il tuo evento sostenibile richiede una valutazione attenta. Ecco alcuni passi da seguire:

Ricerca e Selezione: Identifica una lista di fornitori certificati ISO 20121 che operano nella tua area geografica o che sono disposti a lavorare sul tuo evento. La ricerca online e le referenze da parte di altre aziende possono aiutarti a creare una lista iniziale.

Valutazione delle Capacità: Valuta le capacità di ciascun fornitore, inclusa la loro esperienza nella gestione di eventi simili e la loro comprensione delle tue esigenze specifiche in termini di sostenibilità.

Reputazione e Recensioni: Cerca recensioni e testimonianze da parte di altri clienti che hanno lavorato con il fornitore. Queste informazioni possono darti un'idea della loro reputazione e delle loro prestazioni passate.

Comunicazione Chiara: Assicurati che il fornitore sia in grado di comunicare chiaramente i propri impegni verso la sostenibilità e che sia disposto a collaborare strettamente con te per realizzare un evento sostenibile.

Valutazione dei Costi: Confronta i costi proposti da diversi fornitori certificati ISO 20121. Assicurati di avere una chiara comprensione dei servizi inclusi nel prezzo e dei possibili costi aggiuntivi.

Visita ai Siti: Se possibile, visita i siti o le sedi dei fornitori per vedere direttamente le loro operazioni e le pratiche sostenibili implementate.

Contratto Chiaro: Stipula un contratto che specifichi chiaramente gli obiettivi di sostenibilità, le responsabilità del fornitore e le condizioni di pagamento. Assicurati che il contratto includa meccanismi di verifica e monitoraggio delle prestazioni.

Conclusioni

Collaborare con un fornitore certificato ISO 20121 è un passo importante per organizzare eventi aziendali sostenibili. Questa collaborazione offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dell'impronta ambientale, il rispetto delle normative, l'efficienza economica e una migliore reputazione aziendale. Tuttavia, è essenziale effettuare una ricerca accurata e una valutazione dei fornitori per assicurarsi di scegliere il partner giusto per le tue esigenze specifiche. L'investimento nella sostenibilità degli eventi può portare a risultati positivi sia per l'azienda che per l'ambiente, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile.