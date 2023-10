Delegazione di frati cappuccini di Piemonte e Liguria in visita alla Biraghi di Cavallermaggiore

Nella giornata dello scorso venerdì 29 settembre Biraghi, azienda leader in Italia nel settore lattiero caseario, ha accolto i Frati Cappuccini provenienti da Piemonte e Liguria in visita a Cavallermaggiore per le Missioni Popolari “La Terra Buona”, organizzate in collaborazione con Parrocchia e Oratorio locali.

Il gruppo di missionari - composto da ventidue religiosi tra Frati Cappuccini, suore e alcuni laici - ha infatti arricchito la sua permanenza di due settimane in città partecipando a diverse attività che hanno coinvolto la popolazione come incontri, tornei sportivi e celebrazioni ecclesiastiche e visitando famiglie ed aziende del territorio, tra cui la Biraghi Spa.

Nella giornata di venerdì, Claudio Testa e Giorgio Boglione, consiglieri di amministrazione di Biraghi, hanno accolto i Frati nella sede cavallermaggiorese dell’azienda, dove hanno avuto modo di assaggiare i prodotti dell’azienda e del territorio. La visita è poi continuata nei reparti e negli uffici Biraghi, dove i missionari hanno incontrato i dipendenti Biraghi per un momento di confronto costruttivo.