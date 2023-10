Salvataggio Egea, Lo Russo in campo per Iren: "Progetto migliore possibile per quel territorio"

"Siamo convinti che il progetto di Iren sia il migliore possibile per quel territorio". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è intervenuto questa mattina ai microfoni dell’emittente del capoluogo Jukebox sull'acquisizione di Egea da parte di Iren.

La multiutility, di cui il Comune di Torino è secondo azionista, ha presentato negli scorsi giorni un'offerta ad oggi giudicata "preferita" dal consiglio di gestione del gruppo langarolo rispetto a quella avanzata dal fondo americano Davidson Kempner per il tramite della società Thaleia.

Un'operazione, secondo Lo Russo, che "va nell’ottica di un consolidamento e un allargamento del ruolo di Iren non solo come società territoriale, ma anche verso la zona di Alba e del Cuneese, per dare solidità a una progettualità cui crediamo davvero molto".