Cherasco, con la rassegna "Teatro cibo per la mente" riparte la stagione teatrale

Riapre la stagione teatrale al Teatro Salomone di Cherasco.

Stiamo parlando di TEATRO CIBO PER LA MENTE, la nuova rassegna di spettacoli autunnali che prevede un ricco cartellone di spettacoli che spaziano dal teatro gestuale al teatro di narrazione, dalla drammaturgia contemporanea al teatro di ricerca.

La stagione autunnale, dal titolo "Teatro cibo per la mente", si apre il 13 ottobre con Voyages Invisibles di MiMETICA Theatre Company, uno spettacolo di teatro gestuale che indaga l'umanità e le sue meraviglie con la regia di Matteo Cionini.

Informazioni sugli spettacoli:

Voyages Invisibles - 13 ottobre è un'esperienza immersiva e coinvolgente che porta il pubblico in un viaggio immaginario tra storie impossibili e mondi fantastici. I protagonisti, interpretati da un gruppo di attori professionisti, utilizzano il linguaggio del corpo, della musica e della tecnologia per creare un universo surreale e affascinante.

Alba dell'Orrido di Elva tra le due guerre - 27 ottobre che racconta la storia di una donna, Alba, che attraversa due guerre mondiali, tra segreti partigiani, sogni da realizzare e eventi che cambieranno il corso della storia. Lo spettacolo, diretto da Giordano V. Amato, è un'occasione unica per scoprire un nuovo modo di fare teatro, che stimola la fantasia e la creatività del pubblico.

Fermenti - Jam Teatrale - 10 novembre è una serata dedicata agli artisti emergenti che potranno presentare al pubblico i propri lavori. Potranno candidarsi alla Jam, dove avranno a disposizione 20 minuti per portare in scena un pezzo già rodato o uno studio da sperimentare per la prima volta, davanti al pubblico del Salomone e alcuni esperti. A cura di ControRealta'.

Marta e Olmo - 24 novembre è uno spettacolo che racconta la storia di due adolescenti che si incontrano durante la Prima guerra mondiale. Lo spettacolo indaga il ruolo degli adolescenti e delle donne durante il conflitto, ponendo l'accento sulla straordinaria "pagina" delle portatrici carniche.

La favola di un'altra giovinezza - 1 dicembre racconta la storia di una donna, interpretata da Eliana Cantone, attrice di vero talento, che, colpita da un fulmine, si ritrova a vivere una seconda giovinezza. Lo spettacolo è una favola insolita e paradossale, un viaggio in chiave ironica e onirica verso la ricerca di una seconda possibilità di vita.

In tutte le date della stagione è inoltre previsto un evento speciale multimediale dal titolo La Stanza. Lo spettacolo, realizzato da Asterlizze, è un'esperienza in realtà virtuale che permette al visitatore di rivivere atmosfere degli anni Settanta intorno al tema del femminismo.