Gran finale per il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” tra eventi musicali, buon cibo e guida sicura

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 si prepara a vivere il gran finale proponendo per l’ultimo fine settimana, oltre ad un ricco programma di nuovi appuntamenti musicali e conviviali in pieno stile bavarese, un’importante iniziativa di prevenzione delle stragi del sabato sera dovuti all’abuso di alcool nata dalla collaborazione di Sidevents con Arma dei Carabinieri e Fondazione “Specchio dei tempi”, mentre la Polizia di Stato continuerà a presenziare l’evento nel suo stand istituzionale con la Cooperativa sociale Momo.

Con “Un soffio ti può salvare la vita”, infatti, nella serata di sabato 7 ottobre tutti i giovani che lo desiderano potranno sottoporsi prima di mettersi al volante ad un alcool test gratuito presso l’ambulatorio mobile “Specchio Bus”, dove potranno accertare le loro condizioni prima di mettersi alla guida. Tornando al calendario degli eventi, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre la banda bavarese dei Kuni Kumpel terrà compagnia agli ospiti del padiglione principale durante i pranzi e le cene, mentre diversi gruppi saliranno sui due palchi per celebrare le atmosfere passate e intonare con il pubblico le migliori hit di oggi.

Ma ci sarà spazio anche per la musica e la danza, con il concerto dei ragazzi del Conservatorio di Cuneo, le esibizioni di pole dance, di balli di coppia e coreografici e di cheerleading, oltre ad una tavola rotonda sulle pro loco organizzata dall’Unpli e al raduno di Citroen 2CV e auto storiche.

Il padiglione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023, allestito presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta), sarà aperto al pubblico, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, giovedì e venerdì a partire dalle ore 18, sabato e domenica dalle 11 del mattino, offrendo a tutti la possibilità di brindare con la birra Paulaner e gustare il cibo cucinato fresco in giornata. Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it.