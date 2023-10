I Beatles in versione jazz al Ghedini di Cuneo, con il Martha J. & Chebat Quartet

Giovedì 5 ottobre alle ore 20.30 presso la sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini (via Roma 19) si tiene il concerto Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles, evento della Stagione Artistica 2023 dell’Istituto e organizzato in collaborazione con la rassegna musicale Jazz Visions. La partecipazione è gratuita e non è necessario prenotare. Sul sito www.conservatoriocuneo.it è disponibile il dettaglio dell’evento.



Sul palco Martha J. (voce), Francesco Chebat (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) e Maxx Furian (bat-teria) propongono dal vivo i brani del loro album dedicato ai Fab Four, pubblicato nel 2021 e nel quale alcune canzoni della band di Liverpool sono state riarrangiate in chiave jazz da Francesco Chebat, con l’intento di far emergere lo stile personale degli interpreti rispettando comunque l’idea alla base delle stesure originali. I pezzi scelti fanno parte degli ultimi album dei Beatles, quelli più visionari e sperimentali, nati e progettati in studio e mai proposti live dal gruppo.



Durante la stessa giornata, in orario 10-13 e 14-17, il quartetto terrà inoltre una masterclass presso la Sede Cantore del Conservatorio (via Pascal 9) rivolta agli allievi dell’Istituto e ad uditori esterni, con in-gresso libero. Il tema della lezione sono i processi musicali che hanno portato alla realizzazione degli ar-rangiamenti, valutando le difficoltà riscontrate nel trasporre un linguaggio elaborato ormai 60 anni fa, in ambito diverso rispetto al jazz, in una forma artistica attuale, alla luce delle esperienze musicali degli ultimi decenni che spesso conducono gli artisti ad una fusione di più linguaggi, rendendo anacronistico il riferirsi ad un genere piuttosto che ad un altro. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni alla masterclass è possibile scrivere alla mail info@jazzvisions.it.



Martha J., all’anagrafe Stefania Martinelli, ha iniziato ad esibirsi come cantante e chitarrista autodidatta in Lombardia nel 1986, con un repertorio di canzoni di cantautori americani e folk irlandese. Ha poi stu-diato canto lirico e moderno, recitazione e danza moderna. Dopo essersi dedicata alla musica pop, parte-cipando tra l’altro al Festival di Sanremo del 1990 con i Proxima, dal 1999 si è concentrata quasi esclusi-vamente sul jazz e ha collaborato con numerosi musicisti italiani e stranieri.



Francesco Chebat ha studiato musica classica al Conservatorio di Milano e ha parallelamente intrapreso una carriera da musicista jazz, successivamente si è dedicato anche alla composizione e all’insegnamento. Collabora con la cantante Martha J. come pianista e arrangiatore dal 2008.



Giulio Corini, bresciano, ha studiato basso elettrico e contrabbasso sotto la guida di Franco Testa ed è considerato tra i più interessanti improvvisatori della sua generazione e collabora da anni con grandi nomi del panorama internazionale del jazz.



Maxx Furian, milanese, suona la batteria dall’età di 10 anni e si è esibito con i più grandi del jazz interna-zionale e del pop italiano, arrivando ad essere uno dei più quotati batteristi italiani; ha seguito un percorso



che lo ha portato a diventare un vero e proprio batterista fusion e a sviluppare una forte personalità, specializzandosi, inoltre, nei groove R&B, jazz e funk.