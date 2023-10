Scoprire il segreto della felicità: a Verzuolo un'esplorazione con la pedagogista Sara Castello

Stasera, martedì 3 ottobre alle 20,45, a Verzuolo in palazzo Drago, il Comune in collaborazione con la Consulta Giovani propone l'incontro "Il segreto della felicità: esisterà?". Relatrice la pedagogista Sara Castello.

La relatrice condividerà le sue profonde conoscenze ed esperienze sul tema della felicità.

La ricerca della felicità è un desiderio universale che ha affascinato l'umanità per secoli. Ma quali sono i veri segreti per raggiungere la felicità? Sarà possibile definire una formula universale per essere felici?

Questi sono solo alcuni dei quesiti che verranno affrontati durante l'incontro.

Sara Castello, esperta pedagogista con una vasta esperienza nell'ambito della psicologia positiva e dello sviluppo personale, guiderà il pubblico attraverso una riflessione profonda su ciò che realmente conta nella ricerca della felicità.

La serata non solo fornirà spunti di riflessione profonda, ma sarà anche un'opportunità per la comunità di Verzuolo di connettersi, scambiare idee e condividere esperienze con altre persone interessate a questo importante argomento.

L'evento è aperto a tutti, indipendentemente dall'età o dall'esperienza personale, poiché la ricerca della felicità è un viaggio che può coinvolgere chiunque desideri approfondire questo tema.

Ingresso gratuito.