Motocicismo: Dunlop Cup, Andrea Montagnana sul podio a Misano

Il Misano Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico (RN) ha ospitato, nello scorso week end, una serie di gare, tra le quali quella della Dunlop Cup della classe 600, alla quale era iscritto come wild card il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Andrea Montagnana.

Un avvio sottotono del pilota della Suzuki ed alcuni problemi riscontrati nelle prove libere, lo vedevano posizionarsi in griglia solamente con il ventesimo tempo assoluto. In seguito non c’è stato verso di migliorare poiché, dopo aver portato a termine solamente due giri nella Q2, le prove sono state sospese anzitempo a causa di un problema sul circuito.

Dopo tanta sfortuna, finalmente il pilota saviglianese è riuscito ad ottenere un ottimo risultato nella combattuta Dunlop Cup disputata al sabato, gara che ha regalato ad Andrea qualche soddisfazione.

Scattato discretamente al via, il pilota della Suzuki ha concluso la gara sprint in diciottesima posizione assoluta, che gli ha consentito di salire sul terzo gradino del podio nella speciale classifica riservata alle wild card.

Un doveroso ringraziamento va alle aziende che sostengono Andrea Montagnana nella stagione 2023: Farmacia Monchiero, Vitality Wellness, Carrozzeria Chiapello, Daniele & Tesio soccorso stradale e Colorsystem. Un grazie speciale va al tecnico ed amico Ezio Musilli, che con impegno e capacità ha saputo, anche in questa occasione, risolvere brillantemente tutti i problemi incontrati.