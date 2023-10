Clima e cambiamenti, Pichetto: "In Piemonte rinnovare il Piano anti alluvione di 22 anni fa"

Non solo Campi Flegrei. Anche in Piemonte bisogna prepararsi agli effetti del cambiamento climatico. Pioggia o siccità. Lo sa bene il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin "Stiamo vivendo un cambiamento climatico senza precedenti - spiega - e la stessa quantità di acqua cade in molti meno giorni, quasi un quarto in meno. Questo alterna siccita e alluvione. Il Piemonte a seguito dell'alluvione e degli eventi di 22 anni fa, si era fia dotata di un Piano. Va aggiornato".