I bambini dell’asilo San Giuseppe di Saluzzo al Tennis Stadium di Lagnasco: che emozione!

Che emozione mercoledì mattina per i bimbi della scuola materna "San Giuseppe" di corso Piemonte. Accompagnati dalle loro maestre hanno trascorso la mattinata al Tennis Stadium, il centro tennis di Lagnasco, dove si allena la campionessa Camilla Rosatello.

Ad accogliere i bambini erano già schierati i maestri - raccontano le insegnanti della materna - pronti a far trascorrere loro un'ora e mezza di divertimento, che sicuramente non è mancato.

Per i più piccoli, vari giochi, percorsi ed esercizi di psicomotricità e per i più grandicelli, esercizi prima della racchetta, ovvero di "coordinazione oculo manuale, degli arti" e concentrazione per ottenere i primi risultati.

Questa è solo la prima sorpresa di una lunga serie, che le maestre insieme con il CDA dell'asilo hanno pensato per il nuovo anno.

"Vogliamo ringraziare il gestore della struttura per averci ospitati e i gentilissimi maestri di tennis disponibili e attenti ai piccoli atleti in erba. Grazie di cuore".