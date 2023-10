Dal Moto Club della Polizia di Stato una donazione per il progetto Pet dell'ospedale di Cuneo

La delegazione del Moto club della Polizia di Stato di Cuneo, il cui responsabile è il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in quiescenza, Carmine Rapuano, ha offerto alla Fondazione Ospedaliera Cuneo ONLUS, la somma di curo 400 euro per il progetto PET.

Obiettivo è donare all Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, HUB provinciale, una seconda apparecchiatura PET- CT di ultima generazione, strumento di diagnostico per immagini, utilizzata per rilevare e confermare precocemente la presenza di tumore o valutare l' efficienza della terapia oncologiche.

La piccola somma è stata raccolta con la collaborazione del "Motoincontro" tenutosi a Centallo e alla gentile offerta di don Biker, don Mario Dompé, condivisa con la Fondazione Marco Simoncelli. Il Moto club della Polizia di Stato di Cuneo, inoltre, organizza eventi di carattere socio-turistico e ricreativo, orientati alla raccolta di fondi da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato "Marco Valerio", ovvero all'assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno.

Al termine dell'incontro, il responsabile ha consegnato al direttore Massimo Silumbra un gagliardetto della delegazione.