Athletic Karate Club Revello: Allio e Oddoero conquistano il pass per i Campionati Italiani

Grande prestazione dei giovani atleti Alessandro Allio e Matteo Oddoero alle qualificazioni regionali di karate Fijlkam svoltesi domenica 1° ottobre a Leinì.

I due atleti in forza all’Athletic Karate Club di Revello hanno ottenuto il pass per disputare i Campionati Italiani di Karate categoria cadetti.

Alessandro Allio, classe 2008, si classifica al primo posto nel kumite +70 Kg mentre Matteo Oddoero, classe 2009, si classifica al terzo posto nel kata cadetti.

L’insegnante tecnico Emanuele Marras con grande soddisfazione dichiara: “Siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato sia nel kata che nel kumite grazie ai nostri ragazzi che, con impegno, serietà e passione, hanno seguito costantemente gli allenamenti durante tutto il periodo estivo. La finale nazionale in programma ad Ostia Lido nei giorni 21 e 22 ottobre p.v. sarà una fase molto difficile, ne siamo consapevoli ma abbiamo ancora alcune settimane di tempo per mettere a punto la preparazione. Ci auguriamo che il risultato di Alessandro e Matteo sia di buon auspicio dato che la stagione sportiva è appena iniziata e a breve l’intera squadra agonisti sarà impegnata in altre competizioni di carattere regionale e nazionale."