Atletica: tre saviglianesi sul tetto d'Europa ai continentali Master di Pescara

Tre atleti saviglianesi sul tetto d'Europa, nella marcia, ai campionati Europei Master di Pescara: sugli scudi Giuseppina Comba, Ivana Roggero e Paolo Fissore.

Nell'ambito della rassegna continentale che quest'anno si è svolta in Italia dal 21 settembre al 1° ottobre, il bilancio della trasferta per i tre masters della categoria SF ed SM 65 (ossia Senior di età compresa tra 65 e 69 anni di età) è stato molto gratificante nel confronto con i pari età di tutta Europa.

Giuseppina Comba (tesserata per Atletica Fossano 75) ha conseguito il titolo di Campionessa d'Europa nei 20 km di marcia. Era anche al via della 10 km dove ha conseguito il quinto piazzamento individuale e la medaglia d 'oro a squadre.

Ivana Roggero ( tesserata per Società Amatori Master Novara) ha gareggiato invece sui 5000 metri in pista e si è piazzata al 2° posto. Ha ottenuto un buon 3° posto anche sulla 10 km che le ha permesso di fregiarsi del titolo europeo a squadre con il team master Italia (Ricciutelli-Roggero-Comba) davanti al team francese.

Paolo Fissore (tesserato Atletica Fossano 75) si è presentato al via in una sola gara, la 20 km, dove ha ottenuto un brillante 5° posto individuale che gli è valso il terzo posto tra i numerosi italiani che si contendevano l'ingresso nel team master nazionale (il team che concorre alle medaglie viene formato dai primi tre di ogni Paese).

Grazie alla presenza del campione mondiale 2022, il calabrese Alfieri, il team Italia partiva favorito. Insieme al siciliano Gallo, Fissore, battendo la concorrenza, ha così potuto mettersi al collo la medaglia d'oro di campione Europeo a squadre SM65.

In pista, sui 5000 metri era presente al via Onorato Tavella del Foresto di Cavallermaggiore (anche lui tesserato Atletica Fossano 75) che pur essendo da quest'anno un master 75, per effetto del regolamento internazionale che impone di aver compiuto gli anni precedentemente all'evento, ha dovuto confrontarsi con la più impegnativa categoria SM70. Per lui comunque un brillante 9° posto, 4° tra gli italiani presenti in gara.

CURIOSITÀ E AUSPICI

Tutti gli atleti citati fanno parte di un gruppo che condivide allenamenti, metodologie di preparazione, trasferte ed esperienze sportive sotto la sigla SavInMarcia, cui aderiscono al momento una decina di partecipanti attivi. Tutti i "medagliati" nel corso del 2022 e 2023 sono stati presenti ai Raduni di FIDAL Piemonte dalla quale sono anche stati ammessi a partecipare ad allenamenti collegiali in altura a Sestriere sperimentando la "convivenza" con atleti delle categorie giovanili ed assolute. Da registrare, nel corso del 2023, anche la proficua ripresa degli allenamenti sulla pista di Fossano sotto la guida tecnica di Sergio Ansaldi, in attesa (speriamo non troppo lunga) di poter fruire di un rinnovato impianto saviglianese.