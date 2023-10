Judo Valle Maira: a Leinì Marco Varetto si qualifica per le Finali Nazionali A2

Una giornata davvero importante è stata per l’ASD Judo Valle Maira quella di sabato 30 settembre. All’interno del palazzetto di Leinì (TO), si è svolta la qualificazione A2 dei Campionati Italiani junores / seniores.

A rappresentare l’associazione sportiva dronerese sono stati due atleti: Varetto Marco e Bertolotti Giorgio.

Varetto Marco (kg 81) classificato al secondo è passato al primo posto, concludendo il primo turno come testa di serie e vincendo il secondo incontro per IPPON (ko tecnico). Ha invece perso la finale ai punti, con la consapevolezza però di essere già qualificato per la fase finale.

Bertolotti Giorgio (kg 73) ha invece perso per una disattenzione il primo incontro e non è stato più recuperato per il terzo posto: è purtroppo sfumato per lui l’accesso alla finale. Nel corso dello stesso pomeriggio, si è disputata anche la Coppa Piemonte per la categoria Cadetti, che ha visto l’ASD Judo Valle Maira rappresentata da tre atleti: Beltramo Jennifer, Olivero Alessandra e Penone Yuri. Beltramo Jennifer (kg 52) si è classificata al primo posto vincendo due incontri per IPPON (ko tecnico). Olivero Alessandra (kg 57) si è classificata invece al secondo posto vincendo un incontro per IPPON (ko tecnico), ma perdendo purtroppo la finale.

Penone Yuri (kg 90) si è classificato al terzo posto vincendo due incontri per IPPON (ko tecnico), perdendo un incontro per un errore di tattica. Le Finali Nazionali A2 si svolgeranno sabato 14 ottobre a Brescia, in cui gareggerà Varetto Marco. “Come direttivo gli facciamo un grosso in bocca al lupo” dicono dall’associazione sportiva dronerese.