Jannik Sinner, oggi la sfida con Alcaraz: orario, diretta tv e streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi 3 ottobre nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino, in programma alle 13.30 italiane in diretta tv. Il 22enne altoatesino e lo spagnolo si trovano di fronte nel settimo confronto diretto, con un bilancio di 3 vittorie a testa. Sinner, numero 7 del mondo e testa di serie numero 6, nei quarti ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in 2h32'. Alcaraz ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud, numero 9 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in 1h44'.

Alle 10.30 è in programma l'altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2, e il tedesco Alex Zverev, numero 8 del tabellone

Sinner e Alcaraz si affrontano per la settima volta, nel nuovo episodio di una rivalità che ha già offerto match di altissimo livello. Il bilancio tra i due big è sul 3-3. L'azzurro ha vinto l'ultimo confronto diretto in semifinale a Miami, con un successo in 3 set. Nell'attuale stagione, Alcaraz si è imposto nella semifinale di Indian Wells, sempre sul cemento.

Sulla partita di oggi pesano le incognite legate alle condizioni del 22enne altoatesino, alle prese con una sorta di sindrome influenzale. Le telecamere, durante il match con Dimitrov, hanno documentato i problemi dell’azzurro. “E' stata una serata molto difficile - ha poi aggiunto - a un certo punto mi son sentito male, non so se forse era qualcosa che ho mangiato ma stavo per vomitare. Ma questo è lo sport, posso essere contento, il livello era molto alto e spero di recuperare per domani perché sarà fondamentale se voglio giocare una partita alla pari".

Il match tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis. La sfida sarà visibile anche in streaming. Per gli abbonati a Sky, diretta anche sul canale 212 e sull'app SkyGo.