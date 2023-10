A Casa Francotto di Busca Mostra d’arte “L’altra metà, la donna nell’arte”

Domenica 8 ottobre per chi acquista un biglietto per la mostra L’ALTRA META’ – LA DONNA NELL’ARTE visitabile a Casa Francotto a Busca, sarà possibile ottenere un voucher (posti limitati e su prenotazione 371 5420603) che permetterà, nel pomeriggio, una visita guidata e gratuita al Castello del Roccolo. Un’occasione per coniugare l’arte alle bellezze del territorio.

A Casa Francotto saranno esposte oltre cento opere della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Titina Maselli, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane.

La mostra sarà visitabile gratuitamente con la tessera Abbonamento Musei. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente.

_________________________________________________________________

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN)

Telefono 3715420603 per prenotazioni

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16

GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.

PERIODO

Ottobre 2023 / gennaio 2023

ORARI

Venerdì: dalle 15.30 alle 18.30

Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 dalle ore 15.30 alle ore 18,30

Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30

La mostra è anche visitabile su prenotazione.