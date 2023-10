A Savigliano sono iniziati i lavori di rifacimento dell'antistadio

Il cantiere appena aperto per i lavori dell'antistadio

Con l'installazione delle recinzioni di cantiere arancioni in parco Graneris, hanno preso il via in questi giorni i lavori di riqualificazione dello stadio “O. Morino”. Un'operazione che riguarda il rifacimento dell'antistadio, ovvero il campo da calcio separato dal parco tramite la recinzione leggera.

Sarà realizzato un campo da calcio a 11 in erba sintetica, omologato presso la LND, Lega Nazionale Dilettanti. L'intervento – da 550.000 euro complessivi – sarà interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La fine dei lavori (cominciati ufficialmente il 18 settembre ed ora entrati nel vivo) è prevista per il 16 dicembre.

«L'intervento – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – sarà eseguito nel massimo rispetto di quel prezioso polmone verde che è parco Graneris. Attualmente il campo da calcio si presentava deteriorato dal tempo ed il manto esistente, in erba naturale, mostrava segni di usura e pendenze inadatte alla pratica sportiva agonistica. Il campo, per 11 giocatori, usufruirà dei servizi già presenti nell’impianto sportivo ed avrà le dimensioni utili di gioco pari a 106x53 metri».

«È previsto – aggiunge – un terreno di gioco in erba artificiale, dotato di un sistema di drenaggio e di un sistema di irrigazione. Sarà un “nuovo” spazio per la pratica sportiva a disposizione dei nostri ragazzi».