Alba: da ieri riaperta la circolazione stradale su corso Enotria

Da ieri, martedì 3 ottobre, è stata riaperta la viabilità su corso Enotria. E’ terminata la prima fase del cantiere che realizzerà un canale scolmatore per la fognatura e per il rio Misureto, intervento finalizzato a migliorare la sicurezza idraulica del quartiere e della città.

Durante l’estate il corso è rimasto chiuso per permettere lo spostamento dei sottoservizi. Da novembre gli operai si sposteranno sulla rotonda di via Rio Misureto/via Santa Margherita per il cantiere di trivellazione della condotta di 1,80 m che permetterà di far defluire l’acqua direttamente nel torrente Cherasca.

Una volta chiuse le scuole, nell’estate 2024, sarà realizzata la camera di estrazione in corso Enotria con una nuova chiusura della strada fino al completamento dei lavori entro l’autunno.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: “Questa è un’opera fondamentale per la sicurezza della nostra città, considerando anche gli eventi meteorici sempre più intensi e violenti. Un’opera di cui si parla da decine di anni e che siamo molto soddisfatti di riuscire a realizzare. La programmazione dei lavori è stata progettata per ridurre al minimo l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulla vivibilità del quartiere. Chiediamo ai nostri concittadini un po’ di pazienza e collaborazione, nella certezza che i risultati di queste opere ci ripagheranno di qualche sacrificio che inevitabilmente dovremo fare per realizzarle”.