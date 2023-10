Bra ha ospitato la prima assemblea del sindacato finanzieri

Il sindacato entra nelle Caserme. Lunedì 2 ottobre si è tenuta la prima assemblea sindacale dei finanzieri in provincia di Cuneo, svolta presso la caserma della Guardia di finanza di Bra.

Un evento epocale che ha visto la nutrita e attiva partecipazione dei militari i quali hanno avuto modo di appurare, in prima persona, l’importanza del sindacato nelle Fiamme Gialle.

''Grande soddisfazione per la partecipazione e il livello del dialogo'', ha affermato Simone Sansoni, segretario per il Piemonte del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri (SILF), che unitamente a tutte le strutture locali sta conducendo un lavoro incessante su tutto il territorio.

''Il benessere del personale sul luogo di lavoro è la chiave per un servizio di qualità alla comunità - ha chiarito il Segretario, che ha aggiunto, inoltre -. La Guardia di Finanza è parte integrante del Paese e delle singole comunità in cui sono presenti i reparti. Siamo convinti che migliorare le condizioni di lavoro e superare gli ostacoli che possono crearsi anche all’interno di caserme sia indispensabile restituire qualità del servizio all’intera comunità: ecco perché fare sindacato per noi è una missione''.

“Voglio ringraziare in particolare la Sezione sindacale di Bra per il lavoro organizzativo svolto ”, conclude Sansoni.

Nelle prossime settimane i lavori continueranno sul resto del territorio, forti di un consenso che promette grandi speranze sia per i finanzieri che per i cittadini, che hanno bisogno tutele e di strumenti per affrontare le sfide interne ed esterne di questi tempi particolarmente complessi.