Censimento: a Savigliano coinvolte 348 famiglie

Ha preso il via anche a Savigliano il Censimento permanente delle popolazioni e delle abitazioni: coinvolge in città 348 famiglie, sorteggiate dall'Istat.

La nuova edizione del Censimento – partita il 2 ottobre e con termine previsto per il 22 dicembre – coinvolge in tutto 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie. Per Savigliano la rilevazione campionaria è quella denominata “da Lista”. Le domande spaziano dal numero dei componenti della famiglia alle caratteristiche dell'abitazione.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. I saviglianesi che sono stati sorteggiati possono compilarlo on-line entro l'11 dicembre.

Dal 7 novembre entrano in gioco i “rilevatori”, figure preposte a sollecitare la compilazione e a dare un aiuto. Dall'11 dicembre in poi non sarà più possibile partecipare al Censimento in modalità on-line, ma bisognerà compilarlo esclusivamente con i rilevatori.

In alternativa, è sempre possibile recarsi in Comune, presso l'Ufficio anagrafe, nell'orario di apertura.

«Il Censimento – spiegano dall'Istat – permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024.