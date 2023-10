Cia Cuneo, i corsi di formazione organizzati per garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Cia Cuneo organizza, nei prossimi mesi, i corsi di nuova formazione e di aggiornamento riguardanti la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende agricole.

Le lezioni si svolgeranno in aula nella sede di Cuneo, in piazza Tancredi (Duccio) Galimberti 1/C, e in quella di Alba, in piazza Michele Ferrero, 4. Però, in alcuni casi, è anche possibile seguirle in modalità a distanza on line. Come da disposizioni della Regione Piemonte, i corsi avranno luogo con l’adesione di almeno 7 partecipanti fino ad esaurimento della disponibilità dei posti.

Le iscrizioni vengono raccolte per ordine cronologico: fanno fede la data e l’orario di invio della mail all’indirizzo ciacuneo.formazione@cia.it oppure la telefonata acquisita dalla segreteria didattica degli uffici Cia di zona. Al termine di ogni percorso formativo verrà rilasciato un attestato valido in tutta Italia. Spiegano alla Cia Cuneo: “Per la nostra organizzazione è fondamentale la tutela della sicurezza sul lavoro e i corsi vanno nella direzione giusta: fornire agli imprenditori agricoli e ai loro dipendenti tutte le nozioni necessarie per raggiungere l’obiettivo”.

I CORSI PER CHI NECESSITA DELLA NUOVA FORMAZIONE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rssp)-32 ore

Il corso Rssp per i Datori di Lavoro, previsto dal Decreto legislativo 81/08, permette ai titolari delle aziende che vogliono ricoprire personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le competenze sulla sicurezza e la salute indispensabili alla tutela dei lavoratori. Le materie e la durata delle lezioni le ha dettagliate l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21-12-2011. I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda: quello previsto da Cia Cuneo è per il rischio medio.

Primo soccorso-12 ore

Il Decreto legislativo 81/08 prevede la formazione di primo soccorso destinata al personale che fa parte della squadra di Primo Soccorso Aziendale. Le lezioni, elaborate secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/03, vengono svolte in modo differenziato a seconda della categoria di appartenenza delle aziende. Quello programmato da Cia Cuneo è per le agricole di categoria B e C, con meno di 4 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Occorre effettuare l’aggiornamento formativo ogni 3 anni.

Antincendio-8 ore

E’ riservato a tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, che ricoprano la mansione di addetti antincendio. La formazione prevista ha l’obiettivo di aggiornare le conoscenze del personale incaricato di gestire le emergenze in aziende classificate a rischio medio. La validità del corso e dell’attestato antincendio è quinquennale e il personale addetto ha l’obbligo di frequentare le specifiche lezioni di aggiornamento.

Sicurezza dipendenti agricoli generale-4 ore

La Formazione Generale Lavoratori ha una durata di 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti di interesse comune sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivo? Fornire le conoscenze e la preparazione sulle procedure utili per conseguire un comportamento che permetta di operare diminuendo i rischi e, allo stesso tempo, di tutelare la sicurezza e la salute a livello personale. La Formazione Generale è il primo passo del percorso obbligatorio per i lavoratori, alla quale va aggiunta quella specifica in relazione alle mansioni caratteristiche del comparto di appartenenza dell’azienda sulla base del rischio.

Sicurezza dipendenti agricoli specifica-8 ore

La Formazione Specifica Lavoratori viene determinata dalla classe di appartenenza dell’azienda e dalla mansione svolta dal lavoratore. Gli argomenti trattati nel corso sono riferiti ai rischi ai quali lo stesso è esposto, ai possibili danni e alle misure di prevenzione e di protezione da adottare. Quello proposto da Cia Cuneo dura 8 ore. Inoltre, è previsto l’aggiornamento delle lezioni della durata di 6 ore, che deve svolgersi ogni 5 anni. Al termine di ogni corso, verificata la frequenza di almeno il 90% delle ore indicate, viene effettuato un test di apprendimento.

Preposti del datore di lavoro-8 ore

Il preposto, affiancando il datore di lavoro, traduce in azioni le scelte aziendali e controlla che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni prese in ambito tecnico/organizzativo. Il preposto è il garante operativo della sicurezza sul lavoro e a lui spetta il compito di vigilare affinché le attività vengano svolte secondo le norme. Il corso di Cia Cuneo ha una durata di 8 ore, con la scadenza quinquennale. E’ poi prevista la formazione di aggiornamento della durata di 6 ore.

I CORSI PER QUANTI HANNO BISOGNO DELL’AGGIORNAMENTO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rssp)-10 ore

Si rivolge ai Datori di Lavoro che si assumono direttamente l’incarico di Rssp in aziende a rischio medio. La durata è di 10 ore.

Primo soccorso-4 ore

L’aggiornamento primo soccorso deve essere effettuato ogni 3 anni. Quello in programma è per le aziende agricole di categoria B e C.

Macchine agricole-4 ore

L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e particolari responsabilità rende obbligatorio uno specifico aggiornamento. Le materie e la durata delle lezioni per quello riguardante le macchine agricole sono state dettagliate dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012. La formazione comprende il trattamento di argomenti teorici e pratici. La durata è di 4 ore e la scadenza è quinquennale.