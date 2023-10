Cuneo: al quartiere San Paolo si inaugurano le Officine, il nuovo spazio giovani aperto al quartiere

Venerdì 6 ottobre, dalle ore 17.30, apre ufficialmente i battenti il nuovo spazio giovani del quartiere San Paolo di Cuneo, promosso e gestito dalla Cooperativa sociale Emmanuele, l’Associazione culturale Noau e la rete di partner qui sotto descritta.



La cooperativa Emmanuele è presente nel quartiere da circa 15 anni con progetti rivolti alla popolazione preadolescente e adolescente finalizzati al contrasto della povertà educativa minorile e alla prevenzione del disagio giovanile, in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, la Parrocchia San Paolo e l’Istituto Comprensivo Viale Angeli. Negli anni di presenza nel quartiere, la rete di partner si è progressivamente estesa, avviando collaborazioni con il Comitato di quartiere, la Biblioteca Ragazzi Cuneo Sud e l’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura per la realizzazione di progetti di sviluppo di comunità rivolti all’intera popolazione residente.



Tale rete, da alcuni anni, ha tematizzato la necessità di strutturare nel quartiere di Cuneo Sud, in quanto periferico e con una presenza limitata di servizi e di opportunità, uno spazio permanente dedicato alle nuove generazioni e ai cittadini che si intendono attivare per il benessere della comunità. Il bando Spazio Giovani 2023 della Fondazione CRC rappresenta dunque per il partenariato l’opportunità concreta di realizzare questa prospettiva.



Da tutto questo nasce OPS! Officine San Paolo, con l’obiettivo di dare vita nel quartiere Cuneo Sud ad uno spazio polifunzionale dedicato ai bambini, agli adolescenti e ai giovani finalizzato a: esplorare le potenzialità e i talenti personali per le nuove generazioni; potenziare gli apprendimenti dei minori in obbligo di istruzione in vista del rinforzo dei processi di riuscita scolastica; offrire la fruizione di un luogo inclusivo e stimolante per la crescita di tutti e tutte; sostenere le famiglie nell’accompagnamento alla crescita dei propri figli. Nasce così il nome “Officine” per indicare uno spazio creativo che possa essere palestra di competenze, ma anche raccoglitore e generatore di idee. Lo spazio – individuato nella sede del comitato di quartiere sarà animato tutti i pomeriggi con attività laboratoriali rivolte a bambini/e, ragazzi/e e giovani.



Venerdì 6 ottobre alle ore 17.15 ci sarà la presentazione delle voci del quartiere raccolte in questi mesi, e a seguire, dalle 18.15 ci sarà l’inaugurazione dello spazio.



Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRC all’interno del bando Spazio Giovani 2023.