Fossano, 383 famiglie selezionate per il Censimento Istat da Lista 2023

Un campione di 383 famiglie fossanesi selezionate dall'Istituto Nazionale di Statistica, a partire dalla settimana in corso (2-8 ottobre) saranno sottoposte a tale operazione.

La partecipazione alla rilevazione verrà comunicata con una apposita lettera di colore bianco e rosso e consisterà nella compilazione di un semplice questionario in forma digitale, presente al collegamento indicato nella comunicazione postale.

Il questionario è composto di una parte generale sui dati della famiglia, una parte specifica per ognuno dei componenti e una sezione relativa a occupazione e mezzi di trasporto a disposizione del nucleo familiare.

Risulta importante segnalare che, nel caso di impossibilità alla effettuazione di tale adempimento in autonomia, per mancanza di attrezzature informatiche, mancanza di collegamento a internet, carenza di competenza o altri motivi, a partire da martedì 7 novembre 2023 sarà possibile contattare l'Ufficio Comunale di Censimento e prenotare un appuntamento in cui le famiglie potranno essere supportate nel compilare il questionario.