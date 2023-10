Furto della Medaglia d'oro al valore militare ad Alba. "Le indagini proseguono e abbiamo incrementato la sicurezza"

Fabio Tripaldi consigliere comunale appartenente al gruppo “Alba Città per Vivere”, durante l'ultimo consiglio, ha chiesto aggiornamenti relativi alle indagini sul furto della Medaglia d’oro al Valore Militare, trafugata dal municipio a maggio.

A rispondergli è stato l'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero: "Dall'11 maggio non ci sono novità rilevanti. Le indagini proseguono con il massimo riserbo e con la visione dei filmati disponibili: sarà nostra cura dare aggiornamenti su eventuali cambiamenti. La sicurezza è uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione, come dimostrano le 32 nuove telecamere installate in città".

Il discorso si è poi spostato sulla sicurezza del palazzo comunale: "Siamo intervenuti celermente, sono state cambiate le procedure di accesso dei dipendenti e le serrature dell'ufficio del sindaco e della segreteria, implementando la video sorveglianza nell'edificio e istallando nuovi allarmi e per un tempo maggiore".