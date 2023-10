Gioco d'azzardo patologico: la Regione stanzia oltre un milione di euro per la campagna di prevenzione

«Le risorse impegnate per le azioni inerenti il piano di comunicazione istituzionale a contrasto del gioco d’azzardo patologico ammontano a 1.080.000 euro, comprendenti più assegnazioni (una da 580 mila euro, una da 100 mila euro ed infine una da 400 mila euro). Somme che sono state utilizzate a partire dal 2022 (dal 2020 a inizio 2022 le attività hanno subito forti rallentamenti causa Covid-19), sulla base della delibera di Giunta del 22 luglio 2022 che ha approvato, in attuazione del “Piano regionale per il contrasto, la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico”, gli indirizzi per le azioni di comunicazione, informazione ed educazione rivolte alla popolazione. Le azioni di comunicazione istituzionale si sviluppano attraverso inserzioni sui giornali, la realizzazione di spot su radio e TV, le attività di sensibilizzazione con la popolazione con il "Gap tour" e molte altre iniziative».



Così l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione sul finanziamento della campagna "Perdere tutto non è un bel gioco".