I lavori della Bretella Borio. "Stiamo ancora aspettando il parere di Aipo, Anas e Rfi"

La bretella "Borio" e l'avanzamento dei lavori sono stati uno degli argomenti del consiglio comunale. A chiedere approfondimenti è stato il consigliere del Pd Claudio Tibaldi.

A rispondere è stato l'assessore Massimo Reggio: "Il 20 ottobre, intanto, verrà aperta al Mussotto la bretella del Mogliasso e ciò permetterà di realizzare una parallela di via Asti, soprattutto per il traffico pesante: era ferma da dieci anni, abbiamo sbloccato e finanziato tutto in un anno. Per quanto riguarda la bretella Borio la situazione è complessa e si necessitano diverse operazioni, tra cui deviare un argine, passare sotto la tangenziale che diventerà autostrada e spostare il gasdotto principale della Città di Alba, un'operazione da 400 mila euro. Ci muoveremo appena avremo il parere di Aipo per lo spostamento di argine, Anas e Rfi per la ferrovia su corso Torino. Non avendo l'autorizzazione, non possiamo fare gli investimenti".