L'associazione albese La Carovana verso la normalità: "Entro fine anno ritorneremo in via Pola"

L'intervento massiccio delle forze dell'ordine, la scorsa settimana, e il presidio costante hanno permesso la riapertura del Centro di prima accoglienza di via Pola, dopo vari mesi di tensione. Nella notte tra il 9 e 10 agosto a farne le spese era stata la sede dell'associazione la Carovana, che si occupa di progetti per i disabili, e la cui sede era stata vandalizzata. A distanza di quasi due mesi la situazione è più tranquilla, ma ci vorrà ancora del tempo per un pieno ritorno alla normalità, come ci conferma il presidente Filippo Cervella: "L’attività dell’associazione è ripresa normalmente, grazie anche alla disponibilità delle associazioni ‘Circolo Montebellina’ e ‘Progetto Emmaus’ che ci hanno messo a disposizione dei locali per le nostre attività. In via Pola l’intervento massiccio delle forze dell’ordine della settimana scorsa, con conseguente presidio dei carabinieri, ha normalizzato la situazione. La Carovana si sta organizzando per rientrare quanto prima nei locali di sua competenza, per poi provvedere alla loro pulizia e rimessa in funzione".

Per quanto riguarda delle tempistiche precise Cervella non si sbilancia: "L’idea sarebbe di riprendere entro l’anno, cercando comunque qualche sinergia con il centro pastorale Migrantes Bakhita e Gira&rRigira, una tra le attività gestite dalla Cooperativa Sociale Insieme, specializzata nel recupero e nella vendita di abiti usati. Il nostro obiettivo è quello modo rendere il cortile più luogo di passaggio rispetto ad ora".