Nuovo appuntamento con Plasticfree: a Cuneo si raccolgono i mozziconi abbandonati

Una vera piaga per le città ma non solo.

Servono dai 10 ai 30 anni per smaltire un mozzicone di sigaretta. Vengono gettate a terra, nei parchi e giardini, in spiaggia, in ogni dove. Si calcola che, solo in Italia, vengano gettati a terra 195 milioni di mozziconi ogni giorno.

Se si tiene conto che il 90% dei filtri delle sigarette è prodotto con acetato di cellulosa, un materiale plastico, si può cercare di immaginare quale sia l'impatto inquinante.

Anche per sensibilizzare su queste tematiche, il prossimo appuntamento di Plasticfree Cuneo sarà nel centro del capoluogo, dove verranno raccolti i mozziconi di cicche. Basta guardare a terra per capire quanto ce ne sia bisogno. Nonostante la capillare presenza di posaceneri dove ci sono i cestini.

L'appuntamento è per il 15 ottobre a partire dalle 10. Verranno forniti aggiornamenti a ridosso di data.