Proteggersi dalle truffe: a Savigliano incontro informativo con i carabinieri

Il maresciallo Silvano Tavella, comandante della stazione dei carabinieri di Scarnafigi, incontrerà oggi, mercoledì 4 ottobre, alle 16, la popolazione di Monasterolo di Savigliano, nel castello del paese, fornendo preziosi consigli su come proteggersi dalle truffe.



È il secondo incontro di quest’anno tenuto dal comandante Tavella a Monasterolo, il primo lo aveva infatti condotto la primavera scorsa subito dopo che aveva assunto l’incarico di comandante della stazione dei carabinieri di Scarnafigi.



Scopo principale della conferenza informativa è sensibilizzare e istruire i cittadini di ogni età, non solo gli anziani, sull'importanza di riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa, che purtroppo si manifestano in vari contesti.



Il crescente numero di raggiri, sia online che telefonici, oltre che di persona, richiede una maggiore preparazione da parte di tutti per prevenirli.



I malintenzionati sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per ingannare le persone e ottenere illegalmente informazioni personali o denaro. Pertanto, è fondamentale che ognuno sia in grado di riconoscere le tattiche dei truffatori e reagire prontamente per proteggere se stessi e gli altri.



La conferenza del maresciallo Tavella sarà un'opportunità per acquisire conoscenze preziose.



Si discuterà di casi di truffa comuni, fornendo esempi concreti di situazioni in cui le persone potrebbero trovarsi vulnerabili. Inoltre, verranno condivisi consigli pratici su come evitare di cadere nelle reti dei truffatori e su cosa fare nel caso si sospetti di essere stati coinvolti in un possibile raggiro.



“Invitiamo tutta la popolazione a partecipare all'incontro di oggi pomeriggio – esorta il sindaco Giorgio Alberione - . La partecipazione all’incontro informativo non solo aiuterà a proteggersi da potenziali minacce, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. Insieme – conclude Alberione - possiamo fare la differenza nel combattere i malintenzionati e creare un ambiente più sicuro per tutti”.