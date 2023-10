Smog e livelli di inquinamento in aumento ad Alba. La proposta: "Navette per i turisti durante la Fiera del Tartufo"

Per i rilevamenti Fiab in diverse zone di Alba il livello di biossido di azoto è cresciuto rispetto al 2022

L'inquinamento, lo smog e il livello di biossido d'azoto registrato in diversi punti della città dopo l'analisi della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) sono stati al centro di un'nterrogazione del consigliere Pd Claudio Tibaldi, che ha chiesto quali misure sono allo studio per tutelare la salute dei cittadini.

"Come riferimento cittadino abbiamo la centralina dell'Arpa, posizionata davanti alla stazione dei carabinieri - ha risposto l'assessore Lorenzo Barbero -. I dati dal 2013 ci dicono che gli inquinanti sono in continua diminuzione. Nel 2013 il biossido di azoto era 29 microgrammi per metro cubo, nel 2023 si è abbassato a 18. Quello dell'inquinamento è un tema molto complesso che dipende anche dalle politiche dell'Europa. Noi, nel nostro piccolo, ogni anno approviamo una delibera con un contributo per i dieci cittadini albesi che decidono di convertire la loro macchina da benzina a metano o gpl. La problematiche non riguardano solo le auto, ma le caldaie e le industrie".

Il consigliere Claudio Tibaldi è tornato sui dati espressi dalla Fiab, che hanno registrato in diverse zone un aumento della quantità di Biossido di azoto: "Alla rotonda del Rondò, secondo i rilevamenti della Fiab, c'è stato, rispetto all'anno scorso, un aumento del 15%, nel piazzale della Moretta del 20%, in piazza Garibaldi del 15,5%, nel parcheggio Egea di corso Nino Bixio del 17% e in corso Torino di fronte al civico 14 è aumentato del 22%, in piazza Risorgimento del 23%. Ci sono anche dei miglioramenti nel Parco Tanaro e nel Cortile della Maddalena, ma i punti di maggiore concentrazione del traffico e non solo del traffico, ci dicono che la nostra area è più inquinata".

Il consigliere ha fatto anche una proposta, ispirandosi al modello Cheese di Bra: "Perché non istituire per la Fiera dei tartufi delle navette con pulmini euro 6 o elettrici per portare in città le persone, utilizzando anche parcheggi esterni temporanei?".