Trinità, la minoranza: "Frazioni dimenticate dall'amministrazione comunale"

In questi quattro anni e mezzo l’amministrazione comunale di Trinità ha fatto promesse ai frazionisti trinitesi: in frazione Molini avrebbe provveduto al controllo dell'alta velocità, cosa non avvenuta perché non c'è un dissuasore, non c'è un dosso, non c’è un semaforo come invece raccontava in campagna elettorale e non ci sono controlli sufficienti.

Nella frazione Savella hanno più volte detto che avrebbero provveduto ad allargare la strada per permettere un più comodo passaggio dei mezzi agricoli e delle automobili, che avrebbero modificato lo stop dell’uscita sulla statale 28 come da indicazioni ANAS, ma tutto è rimasto com'era.

San Giovanni Perucca è lasciata a se stessa, puntualmente allagata da precipitazioni eccezionali ma anche perché i canali non vengono regolarmente puliti.Le strade vicinali aperte al pubblico e di pertinenza demaniale, quindi comunale, sono diventate discariche a cielo aperto, (con rifiuti speciali tipo Eternit come si vede nelle foto allegate), non ricevono da tempo l’ordinaria manutenzione e la vegetazione spontanea che prolifera tra i rifiuti invade i muri di cinta delle abitazioni private creando zone di degrado e sporcizia.

Il territorio comunale di Trinità tracciato geograficamente su mappa è tutto di pertinenza dell'amministrazione comunale non solo una parte.

Trinità non merita questo degrado, i trinitesi meritano più attenzione!

Sismia Selvaggia Spertino

Capogruppo della minoranza in consiglio comunale