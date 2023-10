Evaso dal carcere di Alba, era tornato a casa: la Polizia lo trova nascosto nel cassettone del letto

Era evaso dal carcere di Alba, dove stava scontando una pena di tre anni e otto mesi per i reati di furto aggravato e ricettazione. A dare esecuzione all'ordine di carcerazione è stata, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, che ha riportato in carcere M.D., pluripregidiucato residente nell'albese.



A seguito di laboriose indagini, appostamenti ed attività tecnica condotte dagli agenti della I^ sezione – Criminalità Organizzata e Straniera e della Squadra Mobile, lo hanno rintracciato e catturato presso la propria abitazione.

Qui, durante l'attività di monitoraggio, più volte era stata notata una donna entrare e uscire dall'alloggio dell'uomo. Anche quando se ne andava, nelle ore serali la luce era comunque accesa, segno che dentro restava qualcuno.

Gli agenti hanno quindi deciso di entrare all’interno della casa, riuscendo a rintracciare il latitante, non senza fatica. L'uomo era infatti nascosto nel cassettone del letto matrimoniale. Una volta scovato, il latitante non ha opposto resistenza e, dopo essere stato portato in Questura, è stato trasferito nel carcere di Cuneo.