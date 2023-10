Il primo treno a idrogeno italiano da Savigliano è arrivato all'Expo Ferroviaria di Milano

È partito lunedì mattina dallo stabilimento Alstom di Savigliano “Coradia Stream” il primo treno a idrogeno e a zero emissioni di anidride carbonica, che circolerà sui binari italiani.



L'innovativo convoglio è stato presentato ieri, martedì 3 ottobre, all’Expo Ferroviaria 2023 al Fiere Milano di Rho dedicata al settore dei treni e alle sue novità.

L’Expo è stata inaugurata dal vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che aveva avuto modo di vedere in anteprima il nuovo treno ad idrogeno lo scorso 3 aprile, durante una visita allo stabilimento di via Ottavio Moreno. Salvini aveva sottolineato l'importanza degli investimenti sui treni regionali, più utilizzati rispetto a quelli ad alta velocità confermando la volontà di investire proprio sui locomotori ad idrogeno.

“Coradia Stream” entrerà in servizio sulla tratta non elettrificata Brescia-Iseo-Edro, in Val Camonica nell’ambito del progetto di Ferrovie Nord Milano (Fnm) e Trenord “H2iseO”, che mira alla creazione della prima Hydrogen Valley italiana.

I convogli ad idrogeno, sono realizzati negli stabilimenti Alstom di Savigliano, per la certificazione, lo sviluppo e il collaudo; a Vado Ligure, in provincia di Savona, per la parte innovativa relativa all’idrogeno con la configurazione delle fuel cell (le celle a combustibile idrogeno) e a Sesto San Giovanni, nel milanese, per gli elementi che la compongono e Bologna per il sistema di notifica e segnalazione.

Il treno ha una velocità massima di 140 chilometri all'ora e un'autonomia, minima garantita, di 600 chilometri offrendo prestazioni comparabili ai motori diesel, ma eliminando completamente le emissioni di anidride carbonica.

Le carrozze hanno 260 posti a sedere, con zone per il deposito delle biciclette e per gli sci, derivano dal modello “Coradia iLint” elettrico, ma sono equipaggiate con "fuel cell" alimentate ad H2 (Idrogeno).

Un progresso significativo nell'ottica della sostenibilità.

Alstom è stata pioniera nell'implementazione della propulsione a idrogeno nel settore ferroviario, creando un prodotto altamente tecnologico e innovativo.

I treni a idrogeno “Coradia a fuel cell” sono già utilizzati da un anno in Germania e nonostante qualche problema iniziale, risolto in tempi rapidi, attualmente viaggiano regolarmente nel servizio commerciale.

Fino a domani, giovedì 5 ottobre, negli stand dell’Alstom (padiglione 9 stand A104-A105) allestiti all’Expo Ferroviaria della Fiera di Milano Rho, si potranno ammirare i progetti più recenti e le ultime innovazioni aziendali realizzate dalla multinazionale.

Tra questa “Ai Robotic” un robot manutentore il cui software utilizza l’intelligenza artificiale con l’intento di migliorare le qualità dei controlli, sia visivi che dei controlli di manutenzione, sia per aumentare la sicurezza dei treni prima del servizio commerciale.

Intanto nello stabilimento Alstom di Savigliano buone notizie per quanto riguarda l’occupazione, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti tra i quali appunto il treno a idrogeno.

Nello stabilimento di via Ottavio Moreno lavorano, ad oggi, circa un migliaio di persone.

In questi ultimi anni è stato raddoppiato il reparto ingegneria che occupa 180 persone.

Nel 2024, come fanno sapere dalla multinazionale francese, continueranno le assunzioni nel sito di Savigliano fino ad un centinaio di persone che verranno impiegate sia nei reparti produttivi che in quelli riguardanti lo sviluppo dei treni.

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha parlato dell’Alstom all’inizio della seduta del Consiglio comunale, dopo un incontro con i vertici dell’azienda: “Ci sono previsioni incoraggianti in merito all’occupazione in consistente crescita nell’ultimo periodo.Dopo due anni di chiusura sono stati riaperti i reparti di lastratura e verniciatura, per la realizzazione della carrozze dei treni regionali, precedentemente costruite in Polonia."

"In questi reparti – continua il sindaco di Savigliano -saranno effettuati nuovi investimenti per innalzare l’attività produttiva così come nei settori dedicati all’assemblaggio dei treni. Saranno inoltre realizzati degli impianti fotovoltaici che copriranno il 30% del fabbisogno energetico dello stabilimento aumentano così la quota di utilizzo delle energie rinnovabili."

"Dal punto di vista occupazionale – conclude Portera - sono state fatte oltre 100 assunzioni negli ultimi mesi e se ne prevedono altrettante, a breve, nell’area produttiva. È inoltre in progetto la realizzazione di un nuovo stabilimento dove saranno collaudati i nuovi treni ad idrogeno”.