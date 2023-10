L’Inalpi di Moretta sostiene l’Unionvolley Pinerolo Villafranca

L’Inalpi di Moretta ha scelto di sostenere l’Unionvolley Pinerolo Villafranca. Il logo dell’azienda casearia sarà presente sulle nuove maglie da gioco della Wash4green Pinerolo, che si appresta a iniziare la stagione domenica 8 ottobre.

A rappresentare il marchio alla presentazione di ieri della squadra all’Hotel Cavalieri di Pinerolo c’era Federica Barbero Invernizzi: “Inalpi da sempre è particolarmente interessata a rappresentare un territorio che tanto merita”.

La stessa Barbero ha ricordato i tratti che uniscono le realtà coinvolte in questa avventura, parlando di “comunità, forte, coesa e rappresentativa di eccellenze” e sottolineando come “siamo orgogliosi di far parte di questa bellissima famiglia”.

Un impegno, quello di Inalpi, che non si limita al palcoscenico del professionismo e alle discipline più conosciute e praticate: “Per noi lo sport è un valore aggiunto ed è sinonimo di vita sana, in linea con i principi aziendali. Quindi – conclude Barbero – diamo il nostro sostegno anche a realtà più piccole e meno conosciute. Per noi è importante anche sostenere l’attività sportiva dei disabili e mi sono già fatta dare tutta la documentazione sul progetto Special Olympics dell’Unionvolley, perché vorremmo contribuire anche a quello”.