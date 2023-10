Ristorante bar in Cuneo cerca n. 2 baristi

Importante e avviato ristorante con annesso bar di Cuneo cerca, per ampliamento organico, n. 2 figure da inserire in organico con mansione barista.



Si richiede buona predisposizione per il lavoro in team e conoscenza delle attività basilari di caffetteria.



Si offre assunzione con contratto full time a tempo indeterminato.



Per maggiori informazioni e candidatura, inviare una e-mail a offertelavoro.bar@libero.it.