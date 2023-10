A Bernezzo lo spettacolo teatrale "Tuta culpa... d'le busie"

Nel Salone Parrocchiale in Bernezzo, in occasione della festa compatronale della B.V.Maria del S. Rosario il gradito ritorno della compagnia teatrale ”d’la Vila” che porta in scena l’esilarante commedia in tre atti “Tuta culpa d’le busie” di Christian La Rosa e Carlo Antonio Panero.

Con questa commedia ricca di sorprese e fraintendimenti, capace di dare vita ad uno spettacolo dal ritmo frenetico, traboccante di gag e battute, senza mai cadere nel volgare e nello scontato, la compagnia fa un ennesimo omaggio alla Belle Epoque ed al vaudeville, ed offre al pubblico tante risate e divertimento.

Lo spettacolo teatrale è organizzato dai volontari della parrocchia di Bernezzo. Ingresso libero fin ad esaurimento posti.