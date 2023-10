A Bra la serata “Bra chiama Capo Verde. Un aiuto per l’hospice dedicato a Padre Ettore”

È tutto pronto per l’evento “Bra chiama Capo Verde. Un aiuto per l’Hospice dedicato a Padre Ettore”, organizzato dalla Città di Bra in collaborazione con l’AMSES - Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus per venerdì 13 ottobre alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale “Giovanni Arpino” (in Largo della Resistenza, a Bra).



Nel corso della serata, alla presenza della Ministra della Salute di Capo Verde, Filomena Mendes Gonçalves, verrà presentato al pubblico il nuovo Centro di Cure Palliative “Hospice Nossa Senhora da Encarnação”, ultimo importante progetto umanitario intitolato all’indimenticato e noto frate cappuccino braidese, padre Ettore Molinaro, scomparso nel marzo del 2015.



Intervallate dalle performance musicali del gruppo capoverdiano CA.BO.ZEN., oltre al sindaco di Bra Gianni Fogliato, si alterneranno sul palco numerosi professionisti e partner del progetto, tra i quali si segnalano Padre Ottavio Fasano, fondatore di AMSES ONLUS, padre Gilson Frede Barros de Pina, presidente della Fondazione Padre Ottavio Fasano di Capo Verde, la dottoressa Behnaz Saber, la quale si è occupata dell’organizzazione scientifica e della formazione del personale dell’hospice, l’ingegnere Rocco Montagnese, progettista della struttura, oltre al dottor Roberto Burello, direttore dell’Hospice di Bra e all’avvocato Alberto Di Caro, Presidente dell’Associazione Amici di Santa Chiara.