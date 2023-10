A Cherasco la terza edizione di "Gusta Cherasco"

Dopo i circa 7.000 visitatori che hanno pacificamente invaso la “Piazza del vino e del Cibo” cheraschese nel 2022, torna per il terzo anno consecutivo, sabato 14 e domenica 15 ottobre, “Gusta Cherasco” la kermesse organizzata dal Comune di Cherasco e dall’Associazione Cherasco Eventi con l’obiettivo di promuovere e sostenere le eccellenze locali: dall’enogastronomia alla ristorazione fino al mondo dell’ospitalità.

Una manifestazione a ingresso gratuito che, anno dopo anno, cresce e si arricchisce di ospiti e iniziative per raccontare in modo dinamico e approfondito le specialità, le persone e le idee imprenditoriali di un territorio ricco di tesori.

Un evento che vuole donare gioia al palato e, allo stesso tempo, offrire momenti di riflessione e occasioni per creare nuovi legami culturali ed enogastronomici.

Proprio in quest’ottica la terza edizione di Gusta Cherasco accoglierà la Sicilia come Regione Ospite: un territorio lontano geograficamente eppure unito al Piemonte da una grande attenzione verso le proprie innumerevoli tipicità gastronomiche.

Gusta Cherasco promette una due giorni intensa di degustazioni e masterclass, contaminazioni e parallelismi gastronomici, ma anche di dibattiti e nuove collaborazioni: da una parte il meglio della produzione cheraschese e piemontese, come per esempio la robiola di Cherasco De.Co. la salsiccia di barolo, lo zafferano, il miele, le lumache, le rane, i tartufi, il biscotto ranocchio di Roreto e i rinomati e deliziosi “Baci”, senza dimenticare vini pregiati come ad esempio il barolo Mantoetto.

Dall’altra la Sicilia dei sapori mediterranei, la ricchezza di una biodiversità straordinaria che si riflette in produzioni di nicchia di assoluto interesse: i vini della DOC Monreale, una piccola denominazione di gran pregio che vedrà partecipare ben otto cantine produttrici del territorio, con due vitigni di rango come il Catarratto e il Sirah. Anche le Dop dell’Olio Extravergine d’oliva di tre territori identitari – considerati tra gli oli più buoni del mondo – saranno presenti a Gusta Cherasco, dall’Etna ai Monti Iblei, sino a comprendere i territori più occidentali dell’isola con la Val di Mazara che illumineranno alcuni piatti della tradizione siciliana, ma anche il Cioccolato di Modica, la pasta di grani antichi e il pane di Monreale.