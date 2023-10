A Costigliole Saluzzo si scaldano già i motori per il presepe vivente, che torna dopo 6 anni

Il presepe vivente di Costigliole Saluzzo è uno spettacolo che andrà in scena per la 15^ volta dopo 6 anni di pausa e quest’anno compie 40 anni di storia.

Tante persone del paese si mobilitano per questa che è un’avventura coinvolgente e basata sul lavoro di tanti volontari ai quali si affiancano i professionisti perché tutto venga svolto nella massima sicurezza e con un’efficacia che offrirà agli spettatori uno spettacolo unico e indimenticabile.

Sul sagrato della chiesa sono già comparse le tribune che ospiteranno gli spettatori nelle serate nelle quali sono previste le rappresentazioni. Ovviamente gli spettatori dovranno vestirsi in modo adeguato perché a fine dicembre il caldo di questi mesi sarà solo un ricordo.

L’organizzazione della manifestazione si è strutturata con dei gruppi di lavoro ben definiti per ruolo e mansioni e gli organizzatori hanno fissato un primo appuntamento per tutti volontari e le comparse che per una serata di presentazione venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso la sala Polivalente.

Sarà un momento molto importante per conoscersi, per riscoprire i valori fondamentali che animano questa iniziativa e per conoscere tutte le fasi in programma per arrivare preparati all’appuntamento.

Si tratterà di 5 rappresentazioni che incominceranno domenica 24 dicembre alle ore 21:30 per proseguire il lunedì 25 alle ore 18. Martedì 26 dicembre ci saranno due rappresentazioni, una alle ore 18 e una alle ore 21. L’ultima rappresentazione si terrà mercoledì 27 dicembre alle ore 21. Se in caso di maltempo una rappresentazione non potesse svolgersi verrà recuperata giovedì 28 alle ore 21.

Durante la sagra dell’Uva è stata allestita una vetrina nella via centrale al n°75 con l’esposizione di alcuni costumi che verranno indossati dai personaggi e tutti visitatori avranno possibilità di immaginare un’anteprima.

Per questa edizione le prenotazioni per gli spettacoli si faranno on line sul sito www.livetick.it e sarà possibile iniziare l’acquisto dei biglietti a partire da lunedì 25 settembre.