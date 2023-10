Ad Alba la 46esima Stagione di Musica da Camera

Giovedì 12 ottobre alle ore 21.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista di Alba, l’Ensemble cameristico “Romeo Paglia” sarà protagonista della seconda serata della 46esimaa stagione musica da camera con “Divertimenti e Serenate”.

Fabrizio Pavone violino, Ignazio Viola chitarra e Paolo Paglia direttore allieteranno il pubblico con le eleganti e intense musiche di Johann Sebastian Bach ed Edward William Elgar e i celebri concerti in re minore per violino, archi e per chitarra e orchestra di Antonio Vivaldi.

L’Ensemble, nato nel 2022 per dare continuazione ai 35 anni di opera sul territorio nazionale dell’Orchestra Sinfonica stabile “Giovanni Francesco Pressenda” di Alba, vanta un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca e quella contemporanea ed è composto da professori e concertisti di fama.