Alba, in San Domenico la mostra "A regola d'arte. Pietre, persone e paesaggio in Alta Langa"

La chiesa di San Domenico ospita dal 4 al 15 ottobre la mostra fotografica A Regola d’Arte-Pietre, Persone e Paesaggio in Alta Langa, realizzata dal collettivo dei fotografi del progetto “Me Langa” dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS in collaborazione con ITLA (International Terraced Landscape Alliance) Italia APS. La mostra è organizzata in collaborazione con la Famija Albeisa.

“E’ un’esposizione dedicata al paesaggio terrazzato e all’arte della costruzione con pietra a secco - spiega Roberto Coro, vicepresidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e responsabile del progetto fotografico “Me Langa” -. Il territorio dell’Alta Langa coinvolge 51 piccoli comuni, che fanno capo alle Unioni Montane Alta Langa e Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida. Sono numerose le costruzioni create con questa tecnica, tanto da potersi considerare una sorta di “museo a cielo aperto”: i muretti di contenimento, le rampe e le scale, le canalizzazioni per gestire l’acqua, i sentieri, le piccole costruzioni di servizio alle attività agricole ed al pascolo, i pozzi, le coperture in ciape (lastre di pietra) dei tetti dei ciàbot e delle cascine nelle campagne e delle abitazioni nei paesi. Si tratta, a tutti gli effetti, di un patrimonio architettonico, storico e culturale costruito “A regola d’arte”, da preservare e promuovere. Per questo nel 2018 l’Unesco ha inserito l’arte della costruzione in pietra a secco nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità”.

La mostra è stata presentata per la prima volta nel 2021 a Cortemilia, in occasione di “Cortemilia è Cultura”, nell’ambito della Fiera Nazionale della Nocciola e successivamente è stata esposta a Monterosso Grana, Lequio Berria, San Donato di Mango, Diano d’Alba e Torino, dove è stata ospitata dall’Ufficio Relazioni col Pubblico del Consiglio Regionale del Piemonte. “A Regola d’Arte” è visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

“Me Langa” è il progetto fotografico ideato nel 2017 dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS per raccontare e promuovere i paesi delle Langhe più distanti da Alba, appartenenti a quella zona conosciuta come “Alta Langa”. Finora il collettivo fotografico ha visitato e fotografato circa la metà dei paesi del territorio e realizzato sei mostre fotografiche, esposte in quattordici diverse location, tra cui la città di Beausoleil (Francia) e l’URP del Consiglio Regionale del Piemonte a Torino.

Gli autori delle immagini della mostra sono: Umberto Bona, Fabrizio Borio, Enrico Boschiazzo, Roberto Coro, Pierguido Fornaro, Martina Ghisolfo, Enzo Giacone, Carlo Macinai, Claudio Mainini, Stefano Panero, Mario Roattino, Dino Roero.