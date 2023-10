Cuneo, in Santa Maria del Bosco la 35esima edizione dell'Organ Festival

Il 7 ottobre alle ore 21, a Cuneo, presso la cattedrale di Santa Maria del Bosco, in via Roma, 64 la 35esima edizione del Cuneo Organ Festival proseguirà con il concerto “Bach-Renaissance II” e il Maestro Eugeniusz Wawrzyniak.

È possibile consultare il programma completo della rassegna su https://www.organalia.eu/cuneo-organ-festival-2023/ e sfogliare il libretto al link https://www.soloclassica.com/3d-flip-book/cuneo-organ-festival-2023/.



Un accorgimento, quest’ultimo, che viene da una sempre più sentita necessità di rispetto dell’ambiente e di una maggiore fruibilità attraverso i mezzi tecnologici a disposizione. Per informazioni: soloclassica@gmail.com



Eugeniusz Wawrzyniak si è diplomato all'Accademia Musicale di Poznań, in Polonia, studiando sotto Romuald Sroczyński, ha completato i suoi studi presso il Conservatorio Reale a Bruxelles con Jean Ferrard. Si è esibito in Europa e negli Stati Uniti. Ha registrato musica per la stazione radiofonica belga Radio 3 e la radio polacca, e collabora anche con la Società Filarmonica di Poznań, Polonia. Dal 1990 è l'organista di Notre Dame a Marchienne-au-Pont, Belgio. Insegna anche pianoforte e organo pres­so il vicino Atélier Musical de Manage.



Programma:

Aloys Claussmann (1850-1926)

Toccata in la minore, op. 64, n.3



Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Balletto del granduca – Variations on dance tunes



Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Preludio in sol minore, BuxWV 149



Georg Friedrich Händel (1685-1759)

«Arrival of the Queen of Sheba»

(Sinfonia dal Solomon)

arr. Eugeniusz Wawrzyniak



Johann Sebastian Bach (1685-1750)

«Jesus bleibet meine Freude» (dalla Cantata BWV 147)

Preludio e Fuga in re minore BWV 539

Aria dalla suite per orchestra n.3 BWV 1068



Felix Mendellsohn (1809-1847)

Sonata op. 65 n° 2 in do minore

Grave – Adagio – Allegro maestoso e vivace – Fuga (Allegro moderato)



Fryderyk Chopin (1810-1849)

Preludio in re bemolle maggiore op. 28 n.15

arr. W. T. Best



Albert Renaud (1855-1924)

Toccata in re minore op. 108 n.1