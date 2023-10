Obiettivo Orchestra in concerto venerdì 6 ottobre alle 21 presso Scuola APM

Venerdì 6 ottobre alle ore 21 i giovani musicisti del progetto di formazione orchestrale eseguiranno l’Ouverture dall’Opera Berenice di G.F.Haendel, il Concerto in Re maggiore Hob. VIIb.2 per violoncello e orchestra di F.J.Haydn, il Divertimento K251 in Re maggiore di W.A.Mozart.



La direzione è affidata al Maestro Luca Vacchetti, Violoncello solista Maestro Stefano Beltrami.



Obiettivo Orchestra è un progetto formativo realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino volto a preparare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale.



Al fine di favorire l’introduzione dei migliori allievi al mondo del lavoro sono state istituite durante l’anno alcune formazioni di ensemble strumentali, da subito coinvolte in differenti stagioni concertistiche ed eventi esterni al progetto.



La prossima edizione di Obiettivo Orchestra prenderà il via a dicembre dopo le selezioni di ingresso di lunedì 13 novembre.



Ingresso libero.