Raduno ed esposizione di mezzi d’epoca, domenica 8 ottobre, al Parco “La foglia” di Paesana

Weekend con esposizione di mezzi d’epoca e raduno di mezzi a ruote di immatricolazione antecedente all’anno 2000, quello messo in cantiere dal Parco “La figlia”, l’apprezzato spazio ricreativo ed enogastronomico sorto magicamente sulla sinistra orografica del Po per iniziativa dell’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano. L’evento avrà luogo 8 ottobre. Il programma prevede, collateralmente al raduno, l’allestimento di piazzole per espositori (prenotazioni al numero 3383628667) libere e gratuite dalle ore 7 in poi e l’apertura ai visitatori alle ore 10, con ingresso gratuito. A pranzo, ovviamente libero a chiunque lo desideri, i cuochi dello staff “La foglia” serviranno salsiccia e cosciotto di maiale cotto al forno con insalata ed acqua a 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3383628667.